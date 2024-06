Washington (Stati Uniti), 5 giu. (LaPresse/AP) – Le forze ucraine avrebbero usato armi americane per colpire all’interno del territorio russo negli ultimi giorni. Lo ha detto ad Associated Press un funzionario occidentale a conoscenza dell’argomento. Le armi sono state usate seguendo le linee guida approvate dal presidente americano, Joe Biden, che consentono di colpire in Russia con i mezzi militari forniti da Washington solo allo scopo di difendere Kharkiv.

