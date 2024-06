Roma, 5 giu. (LaPresse) – Quelle di Msi, An e Fdi sono “tre storie in sequenza, c’è una continuità data anche dal simbolo della fiamma. Senza il trapezio in basso. La Fiamma è un simbolo repubblicano, non era un simbolo del fascismo”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa ospite de Il Rosso e Il Nero, su Radio 1. “E’ rimasto nella continuità, da Msi ad An, passando per il Pdl, dove non c’era, poi con FdI c’è stata una riappropriazione del simbolo della fiamma”, ha concluso.

