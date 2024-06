Roma, 4 giu. (LaPresse) – “Ci sono tutte le ragioni perché le persone traggano questa conclusione”. Lo ha detto il presidente americano, Joe Bide, durante un’intervista al Time, rispondendo a una domanda sui sospetti che il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, stia prolungando la guerra in Medioriente per tornaconto politico. Per quanto riguarda la possibile commissione di crimini di guerra da parte delle forze israeliane nella Striscia di Gaza, Biden afferma che “non è sicuro”.

