Cagliari, 4 giu. (LaPresse) – Un volo di diversi metri lungo una scarpata: grave incidente stradale nel nord Sardegna, dove un camion è precipitato da un ponte sulla quattro corsie tra Sassari e Alghero dopo lo svincolo per Bancali. Ancora non si conoscono le cause né le condizioni del conducente del mezzo pesante. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso dell’Areus, il servizio regionale di emergenza-urgenza, e un’ambulanza. I vigili del fuoco stanno lavorando per raggiungere l’autista e il camion.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata