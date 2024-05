Roma, 6 mag. (LaPresse) – Le norme sulla sicurezza sul lavoro devono essere operative in tempi strettissimi, senza sacrificare il dialogo con le parti sociali. E’ quanto avrebbe chiesto, a quanto apprende LaPresse, la ministra Marina Calderone, che subito dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale – lo scorso 30 aprile – del decreto Pnrr che contiene norme relative alla sicurezza, tra cui la patente a crediti, ha convocato per domani alle 12 al dicastero di via Flavia un tavolo per riavviare il confronto sul decreto attuativo necessario all’operatività delle nuove norme. L’obiettivo, viene spiegato, è accelerare la consultazione continua per arrivare all’emanazione del decreto attuativo nei tempi più rapidi possibili. All’incontro di domani con le parti sociali non sarà presente la ministra ma, viene precisato, ci sarà una rappresentanza politica del dicastero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata