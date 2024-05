Milano, 4 mag. (LaPresse) – Per la seconda volta in poche ore, un funzionario diplomatico israeliano ha nuovamente smentito notizie secondo cui Israele potrebbe accettare un accordo con Hamas per il rilascio degli ostaggi che includa l’impegno di Israele a porre fine alla guerra a Gaza. Lo riporta il Times of Israel, aggiungendo che secondo la fonte Hamas continua a chiedere che Israele accetti di porre fine alla guerra come condizione per qualsiasi accordo “e così facendo sta ostacolando la possibilità di raggiungere un accordo”.

