Washington (Usa), 4 mag. (LaPresse/AP) – “L’unica cosa che si frappone tra il popolo di Gaza e un cessate il fuoco è Hamas”. Così il segretario di Stato americano, Antony Blinken, al Forum di Sedona, un evento in Arizona ospitato dall’Istituto McCain. Blinken, in visita questa settimana in Medio Oriente, anche in Israele, ha definito l’ultima proposta israeliana “straordinariamente generosa” e ha affermato che “il momento di agire è adesso”.

