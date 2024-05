Roma, 4 mag. (LaPresse) – “Se siamo qui a firmare la dichiarazione con la famiglia socialista è per rimarcare i nostri valori comuni perché, in caso contrario, si mettono a rischio alcuni valori fondamentali della nostra democrazia”. Così Elly Schlein alla conferenza del Pse a Berlino. “Parte di questa dichiarazione – aggiunge rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla libertà di stampa in Italia – riguarda il muoversi a difesa del pluralismo e dell’indipendenza dei giornalisti per cui noi continueremo a batterci”. “E’ grave che dopo un anno e poco più di governo Meloni abbiamo visto calare l’Italia di cinque posizioni nel ranking di Reporters Sans Frontière”, sostiene.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata