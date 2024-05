Washington (Usa), 2 mag. (LaPresse/AP) – Sono almeno 2mila le persone arrestate a seguito delle proteste filo palestinesi delle ultime settimane nei campus universitari Usa. E’ quanto emerge dal conteggio effettuato dall’Associated Press. Manifestazioni e proteste si sono verificate quasi in ogni angolo degli Stati Uniti, ma nelle ultime 24 ore quelle che hanno attirato maggiore attenzione sono state alla University of California, Los Angeles (Ucla), con scene di caos e di scontri tra agenti in tenuta antisommossa e studenti. Nei soli scontri a Ucla, ha riferito la polizia della California, sono state arrestate almeno 200 persone.

