Milano, 2 mag. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto in un’intervista all’Economist di non escludere l’invio di truppe in Ucraina se la Russia dovesse sfondare la linea del fronte. “Se i russi sfondassero in prima linea, se ci fosse una richiesta ucraina, cosa che oggi non avviene, dovremmo legittimamente porci la domanda”, ha detto Macron, “come ho detto, non escludo nulla, perché siamo di fronte a un uomo che non esclude nulla. Senza dubbio siamo stati troppo indecisi nel definire i limiti delle nostre azioni per qualcuno che non li ha più e che è l’aggressore”. “Ma la nostra credibilità dipende anche dalla nostra capacità di dissuadere senza dare piena chiarezza su ciò che faremo o non faremo”, ha aggiunto, “altrimenti ci indeboliamo, e questo è il quadro in cui abbiamo agito finora”.

