Roma, 29 apr. (LaPresse) – Il presidente cinese, Xi Jinping, sarà in visita in Francia, Serbia e Ungheria dal 5 al 10 maggio. Lo scrive sul suo profilo X la portavoce del ministero cinese degli Esteri Hua Chunying. “Su invito del presidente francese, Emmanuel Macron, del presidente serbo, Aleksandar Vucic, e del presidente ungherese Tamàs Sulyok e del primo Ministro Viktor Orban, il presidente Xi Jinping si recherà in visita di Stato in Francia, Serbia e Ungheria dal 5 al 10 maggio”, riferisce Chunying.

