Madrid (Spagna), 9 apr. (LaPresse) – La portavoce del governo spagnolo Pilar Alegria, ha annunciato che questa settimana Pedro Sanchez inizierà una “serie di viaggi, incontri e contatti con leader europei e internazionali” per “promuovere il riconoscimento della Palestina come Stato”. Il premier inizierà il tour venerdì in Norvegia dove si riunirà con il primo ministro. Lo stesso giorno si recherà poi in Irlanda dove incontrerà il nuovo premier. Lunedì prossimo si riunirà a Madrid con il premier portoghese. Martedì viaggerà in Slovenia e successivamente si riunirà con il premier belga, il cui Paese detiene attualmente la presidenza di turno dell’Ue, ha riferito Alegria nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri.

