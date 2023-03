Milano, 11 mar. (LaPresse) – “Sono disposto ad andare a Kiev. Voglio andare a Kiev. Ma a condizione di andare a Mosca. Vado in entrambi i posti o in nessuno dei due”. Così Papa Francesco in un’intervista al giornale argentino La Nacion. Su un suo possibile viaggio a Mosca, il Papa ha risposto: “Non è impossibile. Speriamo di poterlo fare”.

