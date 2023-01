Milano, 3 gen. (LaPresse) – Durante le perquisizioni di questa mattina, a carico di 8 persone in totale di cui 3 indirettamente coinvolte nella vicenda, sono stati trovati i vestiti e il flessibile utilizzati la notte del 19 ottobre e inoltre circa 15 grammi di cocaina suddivisa in dosi, 45 grammi di hashish e materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente nella disponibilità di un fiancheggiatore della gang. Una pistola scacciacani priva del tappo rosso, inoltre, è stata trovata in casa di uno degli indagati. I cinque arrestati sono stati tutti portati in carcere a Milano (San Vittore) ed Agrgento.

