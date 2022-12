Milano, 3 dic. (LaPresse) – “La nostra prosperità non è possibile se non c’è quella anche dei nostri vicini. Nel mio discorso di insediamento alle Camere ho parlato della necessità che l’Italia si faccia promotrice di un piano Mattei per l’Africa, un modello virtuoso di crescita per l’Ue e per le nazioni africane, rispettosa dei reciproci interessi, fondata su uno sviluppo che sappia valorizzare le potenzialità di ciascuno”, in modo che l’Italia “non abbia una postura predatoria nei confrotni delle altre nazioni ma cooperativa”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla cerimonia di chiusura dei Med Dialogues 2022, a Roma. “Rappresentare una nazione guida è il ruolo che ci piacerebbe avere” anche “per contrastare il dilagare del radicalismo estremista soprattutto nell’area sub-sahariana”, ha aggiunto Meloni.

