Madrid (Spagna), 2 dic. (LaPresse) – L’Ambasciata ucraina a Madrid ha ricevuto un pacco macchiato di sangue simile a quelli spediti ad altre sedi diplomatiche di Kiev in Europa. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko, sottolineando che la polizia spagnola ha transennato il perimetro dell’ambasciata per motivi di sicurezza. Il ministero dell’Interno spagnolo ha riferito che il pacco non contiene esplosivi ma che si sta procedendo a un’analisi più approfondita. “Il fatto che l’affrancatura non sia spagnola, insieme alle sue caratteristiche, potrebbe collegarlo alle spedizioni intercettate in altre ambasciate e uffici consolari ucraini in diversi Paesi europei”, hanno riferito dal ministero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata