Milano, 2 dic. (LaPresse) – Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha detto a un corrispondente dell’agenzia Tass di avere in corso trattative per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. “Non vedo l’ora” dell’incontro, ha detto Grossi, “non so esattamente quando, continueremo i negoziati. Ovviamente, avrò bisogno di incontrarlo di nuovo”, ha aggiunto riferendosi a Putin.

