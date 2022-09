Roma, 16 set. (LaPresse) – La Russia farà di tutto per porre fine al conflitto in Ucraina “il più rapidamente possibile”, ma Kiev si “rifiuta di negoziare”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in occasione dell’incontro con il premier indiano Narendra Modi in occasione del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) a Samarcanda, come riporta Tass.

