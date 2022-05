Washington (Usa), 27 mag. (LaPresse) – “Politici cinici” della “sinistra” sfruttano il dolore delle famiglie delle vittime delle stragi, come quella di Uvalde, “per privarci di diritti costituzionali”, come quello sancito dal Secondo Emendamento, che è “sotto assedio”. Lo ha detto l’ex presidente Usa Donald Trump, intervenendo alla convention della Nra. Trump ha chiesto maggiore sicurezza nelle scuole per affrontare il problema delle stragi, proponendo, tra l’altro, l’istituzione di insegnanti armati e di guardie armate all’ingresso di ogni edificio scolastico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata