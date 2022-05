Toronto (Canada), 27 mag. (LaPresse) – Un giovane è morto dopo essere stato colpito dalla polizia vicino a una scuola nell’area di Port Union, quartiere di Toronto, nel pomeriggio. Lo riportano i media locali. Gli agenti erano stati avvertiti della presenza di una persona che trasportava un fucile per strada. Circa 20 minuti dopo, i paramedici sono stati chiamati per una sparatoria. Il capo della polizia di Toronto James Ramer ha definito in conferenza stampa l’incidente “traumatico” per tutte le persone coinvolte, “visti i recenti eventi accaduti negli Stati Uniti”, ha affermato. Gli agenti “si sono trovati di fronte a un individuo” che è stato successivamente colpito da colpi di arma da fuoco a breve distanza dalla William G.

