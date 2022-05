Milano, 26 mag. (LaPresse) – L’attore statunitense Ray Liotta è morto a 67 anni: lo riporta Tmz, spiegando che l’attore è morto mentre si trovava nella Repubblica Dominicana, dove stava girando un film intitolato ‘Dangerous Waters’, e sarebbe morto nel sonno, secondo una fonte vicina all’artista. Secondo la stessa fonte non ci sarebbero aspetti sospetti sulla morte. La sua fidanzata Jacy Nittolo era con lui durante le riprese. Liotta è noto soprattutto per il suo ruolo da protagonista nel capolavoro di Martin Scorsese del 1990, ‘Quei bravi ragazzi’ (‘Goodfellas’), dove interpretava il mafioso Henry Hill al fianco di Robert De Niro e Joe Pesci. Il successo di quel film gli ha aperto le porte a Hollywood. È anche noto per molti altri ruoli iconici in ‘L’uomo dei sogni’, ‘Cop Land’, ‘Una moglie per papà’ e ‘Blow’.

