Roma, 23 mag. (LaPresse) – Dopo 15 anni Starbucks lascia il mercato russo andando a fare compagnia ad altri big della ristorazione come McDonald’s. Lo riporta la Cnbc. Il celebre marchio non sarà più presente nel Paese, dove al momento ci sono 130 locali tutti con la formula del franchise. Starbucks ha reso noto che pagherà tutti i 2mila lavoratori russi per sei mesi e che li aiuterà nella transizione verso nuovi posti di lavoro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata