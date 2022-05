Milano, 15 mag. (LaPresse) – “Gli ottimi ascolti dell’Eurovision Song Contest 2022 in Italia e all’estero dimostrano la ricchezza della musica di oggi, con tante e diverse tendenze e linguaggi musicali, e sono una conferma della statura internazionale della Rai. Nel nostro Paese gli spettatori risultano sei milioni 590 mila, lo share è stato del 41,9%. Un risultato mai raggiunto prima d’ora. La vittoria dell’Ucraina, in gara con un brano vitale e originale, premia anche un popolo al quale tutta l’Europa dimostra di stringersi in modo solidale”. Così l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, commenta i risultati dell’Eurovision Song Contest di Torino. “La competizione tra cantanti e gruppi di 40 Paesi realizzata a Torino della nostra azienda in collaborazione con l’European Broadcasting Union, l’unione dei media europei di servizio pubblico – aggiunge Fuortes – è stata una trasmissione di scala mondiale che ha coinvolto un pubblico variegato di cui i giovani hanno costituito la parte principale. Nell’organizzare questa rassegna,la Rai si è mostrata ulteriormente all’altezza di sfide tecnologiche e professionali che richiedono mezzi e personale all’avanguardia. Grazie a tutti i professionisti della nostra azienda che con competenza e capacità di sperimentare hanno reso possibile la grande festa della musica dell’Eurovision Song Contest”.

