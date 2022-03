Roma, 9 mar. (LaPresse) – “La sovranità europea deve esprimersi anche in ambito energetico, perché ne va della nostra sicurezza, come stiamo vedendo oggi, e della nostra libertà. Non può esserci autonomia strategica, di cui si parla sempre per quel che riguarda l’Europa, senza una strategia ambiziosa sull’energia”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi rispondendo al premier time nell’aula della Camera.

