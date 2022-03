Milano, 1 mar. (LaPresse) – La Apple ha improvvisamente sospeso le vendite di tutti i suoi prodotti in Russia. Lo ha comunicato la società in una nota. Nello store russo, tutti i prodotti Apple sono segnalati “attualmente non disponibili” per la vendita. Negli scorsi giorni, l’ad Tim Cook aveva espresso il suo sostegno all’Ucraina in un tweet.

