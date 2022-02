Brescia, 17 feb. (LaPresse) – “Il dottor Davigo, anche per mio tramite, si difenderà fortemente”. È questo il commento dell’avvocato Francesco Borasi, legale dell’ex pm di Mani Pulite, dopo che il gup di Brescia Francesca Brugnara ha disposto per lui il rinvio a giudizio. Il processo per l’ex consigliere del Csm, imputato per rivelazione di segreto d’ufficio, prenderà il via il 20 aprile davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Brescia. “Non poteva quasi che finire in questa maniera”, ha aggiunto il legale precisando che in dibattimento Davigo avrà modo di chiarire meglio la sua posizione. “La cosa che lascia perplessi – ha concluso l’avvocato Borsai – è come Davigo abbia potuto compiere il reato di rivelazione di segreto d’ufficio mostrando i verbali secretati dell’avvocato Piero Amara al vicepresidente del Csm David Ermini”.

