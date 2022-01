Roma, 29 gen. (LaPresse) – “Abbiamo lavorato a una candidatura che introducesse un elemento di oggettiva innovazione nel quadro politico, una presidente donna. Per noi non era un omaggio al genere, ma una battaglia vera. Tant’è che sul tavolo del negoziato abbiamo esaminato alcune candidature e nella rosa ristretta sono poi rimaste due donne di assoluta eccellenza e alto prestigio e competenza, ma non siamo riusciti a vincerla. Abbiamo combattuto, di giorno e di notte, ma abbiamo trovato ostacoli”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata