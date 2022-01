Roma, 28 gen. (LaPresse) – Sarebbe “scheda bianca” l’orientamento del Movimento 5 Stelle, che si sta riunendo in assemblea congiunta proprio in questi minuti, su Zoom, anche se il presidente, Giuseppe Conte, è impegnato nel vertice con Enrico Letta e Roberto Speranza. Secondo quanto si apprende da chi partecipa alla riunione, la riflessione che viene portata avanti dai Cinquestelle è che il centrodestra “è in totale confusione” dopo l’affossamento della candidatura del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla quale mancano ben 71 voti rispetto al numero dei grandi elettori della coalizione.

