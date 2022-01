Tunisi (Tunisia), 27 gen. (LaPresse/AP) – Almeno sei migranti sono morti e circa 30 sono dispersi dopo che la loro barca è affondata al largo della costa tunisina. Le forze navali hanno recuperato i corpi, salvato 34 sopravvissuti e stanno cercando le persone elencate come disperse, ha affermato l’agenzia di stampa ufficiale tunisina Tap citando il ministero della Difesa. La barca era partita dalla Libia ed è affondata a 44 chilometri al largo della città tunisina di Zarzis, ha riferito Tap. Circa 60.000 persone sono arrivate in Italia via mare l’anno scorso e circa 1.200 sono morte o risultano disperse durante il viaggio, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata