Roma, 25 gen. (LaPresse) – Il Fmi rivede al ribasso le sue previsioni per il Pil Italiano che stima al 3,8% nel 2022 e al 2,2% nel 2023, rispettivamente lo 0,4 in meno e lo 0,6% in più rispetto a quanto ipotizzato a ottobre.

