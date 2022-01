Washington (Usa), 12 gen. (LaPresse/AP) – L’esercito degli Stati Uniti offre un bonus massimo di 50.000 dollari alle reclute altamente qualificate che si arruolano per sei anni. Lo apprende l’Associated Press. Finora l’esercito aveva offerto un bonus massimo di 40.000 dollari. Il Mag. Gen. Kevin Vereen, capo del comando di reclutamento dell’esercito, ha detto ad AP che le scuole chiuse e il mercato del lavoro competitivo nell’ultimo anno hanno posto sfide significative ai reclutatori. “Stiamo ancora vivendo le implicazioni del 2020 e dell’inizio del COVID, quando i sistemi scolastici si sono praticamente chiusi”, ha affermato Vereen. Due anni di pandemia hanno reso più difficile il reclutamento nelle scuole e in occasione di eventi pubblici, l’esercito spera che qualche soldo in più attiri i giovani qualificati a iscriversi.

