Milano, 12 gen. (LaPresse) – “Facciamo come nel Regno Unito, dove l’Agenzia per la sicurezza della salute britannica e il Comitato per le vaccinazioni e le immunizzazioni hanno deciso che si facciano pure i tamponi a casa e che li mettano online sul fascicolo elettronico”. Così il presidente dell’Aifa Giorgio Palù nella puntata in onda stasera di Porta a Porta. “Io sarei favorevole perchè questo semplifica molte di quelle code che vediamo nelle farmacie e nei punti vaccinali, anche questo genera dal punto di vista sociale molta preoccupazione”, aggiunge.

