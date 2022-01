Milano, 11 gen. (LaPresse) – “Sono vicino alle ragazze, mi scuso a nome mio e della città e il Comune si costituira parte civile nel processo”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala al Tg1 in merito alle aggressioni della notte di Capodanno in piazza Duomo. “Non ho parlato fino a oggi perchè sapevo delle indagini in corso e le seguivo con il questore di Milano”, ha aggiunto, “gran parte del branco arriva da fuori Milano”

