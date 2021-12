Roma, 22 dic. (LaPresse) – “Il superbonus ha come corollario il rischio di aumento incidenti, l’accesso ai benefici non deve essere applicabile per i lavori edili fatti da aziende che non rispettano il contratto nazionale edilizia e che applicano i contratti pirata”. Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando in una informativa alla Camera sugli incidenti sul lavoro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata