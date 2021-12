Milano, 21 dic. (LaPresse) – “In Aula alla Camera dei deputati sono in corso le votazioni sul decreto per l’attuazione del Pnrr, a cui seguirà l’esame della legge europea. Domani invece alle ore 13 è prevista l’informativa urgente del ministro Andrea Orlando sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, richiesta dopo i diversi drammatici incidenti avvenuti in queste settimane: una piaga intollerabile su cui serve tenere alta la guardia sempre. Abbiamo inoltre da poco concluso la conferenza dei capigruppo che ha definito anche il calendario dei prossimi giorni. La Camera infatti tornerà a riunirsi prima della fine dell’anno per l’esame del disegno di legge di bilancio, che attualmente si trova al Senato. Il 27 e 28 dicembre sarà in commissione, il 28 pomeriggio approderà in Aula. Purtroppo anche quest’anno siamo davanti a uno spazio ridotto di esame, un grave problema sistemico che si ripete da troppo tempo e che ha riguardato legislature e governi diversi. È necessario un impegno comune di Camera, Senato e Governo per superare queste pesanti criticità”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

