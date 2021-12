Roma, 9 dic. (LaPresse) – “L’immediata apertura di un tavolo interministeriale con il coinvolgimento in prima persona dei ministri interessati, Giorgetti, Giovannini ed Orlando, colpevolmente assenti durante tutta la vertenza”. A chiederlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, a seguito della riunione con il Ministero del Lavoro sull’esame della procedura di licenziamento dei lavoratori e delle lavoratrici della compagnia Air Italy, riferendo che “nel corso dell’incontro abbiamo ascoltato le allucinanti e scellerate dichiarazioni dei rappresentanti della compagnia, decisi a licenziare oggi i 1450 lavoratori, praticamente alla vigilia di Natale e prima dell’approvazione della legge di Bilancio nella quale si sta lavorando per inserire norme ad hoc per arginare la crisi devastante che sta colpendo il trasporto aereo”.

