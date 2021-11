Torino, 30 nov. (LaPresse) – L’inflazione annuale dell’eurozona dovrebbe essere del 4,9% a novembre 2021, in aumento dal 4,1% di ottobre, secondo una stima flash di Eurostat. Guardando alle principali componenti dell’inflazione nell’area dell’euro, l’energia dovrebbe registrare il tasso annuo più elevato a novembre (27,4%, rispetto al 23,7% di ottobre), seguita dai servizi (2,7%, rispetto al 2,1% di ottobre), beni industriali non energetici (2,4%, rispetto al 2,0% di ottobre) e alimentari, alcolici e tabacco (2,2%, rispetto all’1,9% di ottobre). In Italia il dato è stimato in crescita al 4% rispetto al 3,2% segnato in ottobre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata