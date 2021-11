Milano, 30 nov. (LaPresse) – “Penso che un altro lockdown del tipo che abbiamo visto in precedenza sia estremamente improbabile ma manteniamo tutto sotto esame costante”. Così il premier britannico, Boris Johnson, rispondendo a una domanda in merito nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato che nel Regno Unito la terza dose sarà iniettata a tutti gli over 18 entro la fine di gennaio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata