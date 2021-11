Roma, 29 nov. (LaPresse) – “Sulla variante Omicron è stato fatto un terrorismo mediatico che venerdì ha fatto crollare le borse di 4 punti”. Lo dice a LaPresse il dottor Agostino Miozzo, già coordinatore del Cts. Il medico spiega poi come sia troppo presto per fare delle valutazioni precise “e per la dire la verità dalle prime informazioni pare che i contagiati, ovviamente se vaccinati, non sviluppino sintomi particolarmente severi”, aggiunge.

