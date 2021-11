Roma, 24 nov. (LaPresse) – Il Super green pass dovrebbe entrare in vigore dal 6 dicembre. E’ questa la linea emersa durante la cabina di regia in corso tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione dei partiti che sostengono il Governo. La decisione, tuttavia, verrà presa solo dopo il confronto con le regioni e gli enti locali, in programma alle 14. Non è ancora esclusa, infatti, un’accelerazione verso un’entrata in vigore delle misure già da lunedì prossimo, 29 novembre.

