Milano, 24 nov. (LaPresse) – Il Napoli esce sconfitto dalla trasferta di Europa League di Mosca, in casa dello Spartak, per 2-1. I russi in gol nel primo tempo due volte con Sobolev, al 3′ su rigore e al 28′. Il Napoli accorcia le distanze nella ripresa con Elmas (63′), ma il forcing finale è sterile. Ora i russi hanno agganciato i partenopei in testa al girone C, a quota 7.

