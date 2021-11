Roma, 23 nov. (LaPresse) – “Lo sport italiano ha dimostrato di essere un volano straordinario per la promozione a tutto campo del Made in Italy”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Lugi Di Maio all’Expo di Dubai. “Penso alle sinergie tra sport e nutrizione, alla valorizzazione della dieta mediterranea”, alle “sinergie con moda e design, come dimostrato dalle divise ufficiali di Armani per la nazionale”, “altrettanto importante è la sinergia “tra sport e ricerca scientifica e tecnologica”, ha precisato il ministro, sottolineando che, “consapevole di questo potenziale il Ministero degli Esteri è impegnato a consolidare e il partenariato con il mondo dello sport italiano attraverso progetti e iniziative innovative”.

