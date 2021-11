Roma, 23 nov. (LaPresse) – Il governo ha posto la questione di fiducia nell’aula della Camera sul disegno di legge che delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. L’assemblea è stata sospesa e riprenderà dopo la conferenza dei capigruppo che deciderà il timing delle votazioni.

