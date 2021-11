Roma, 22 nov. (LaPresse) – “La Manovra di bilancio, nonostante alcuni interventi positivi, non fa segnare un passo avanti significativo verso la modernizzazione del Paese”. Così la direttrice generale di Confindustria Francesca Mariotti in audizione sulla manovra davanti le commissioni Bilancio riunite al Senato.”La sua impostazione risponde certamente all’esigenza di accompagnarlo lungo il sentiero di uscita dalla crisi, ma non sembra in grado di sostenere quelle istanze trasformative, dell’economia e della società italiane, che sono alla base anche di NGEU”, aggiunge.

