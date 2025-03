I lavori per il raddoppio della tratta PM 228 – Castelplanio investimento economico di circa 545 milioni di euro di cui 438 finanziati dal PNRR

Il Lotto 2, ritenuto prioritario rispetto agli altri lotti, è stato inserito tra gli interventi finanziati dal PNRR. Seguiranno, in futuro, gli interventi per il lotto 3 (iter autorizzativo in corso) e, successivamente, per il Lotto 1.

Il nuovo tracciato del lotto 2 (8,9 km) verrà realizzato prevalentemente in variante e, per oltre la metà della sua estensione, in galleria.

I principali interventi riguardano:

la realizzazione di una serie di gallerie alternate a viadotti;

la realizzazione di una nuova stazione a Genga in prossimità del parco delle Grotte di Frasassi;

l’adeguamento e la nuova realizzazione delle viabilità per il ripristino dei collegamenti con la SS 76

la riqualificazione della stazione di Serra San Quirico.

I lavori sono stati affidati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), committente dell’opera, al Raggruppamento Temporaneo Imprese Eteria Consorzio Stabile e Salcef sotto la direzione dei lavori di Italferr (Gruppo FS Italiane) per un valore complessivo dell’investimento di circa 545 milioni di euro (di cui 438 con fondi PNRR).

Il progetto

Il potenziamento della linea Orte–Falconara prevede diversi interventi, tra i quali è presente il Raddoppio della tratta Posto Movimento (MP) 228–Castelplanio (il PM è una località di servizio che espleta solo funzioni connesse alla circolazione dei treni e che non effettua servizio viaggiatori e/o merci), che risulta essere suddiviso in 3 lotti:

lotto 1 tratta PM 228-Genga

lotto 2 tratta Genga–Serra San Quirico (PNRR)

lotto 3 tratta Serra San Quirico-Castelplanio

I benefici

L’opera consentirà di incrementare la velocità di linea fino a 200 km/h, minori tempi di percorrenza, per la relazione Roma–Ancona (15 minuti in meno) e Roma–Perugia (10 minuti in meno), potenziamento dell’intermodalità e decongestionamento del sistema stradale.

CANTIERI PARLANTI

Il potenziamento della linea Orte-Falconara rientra tra le opere strategiche del progetto Cantieri Parlanti, un’iniziativa del Gruppo FS (con le società RFI e Italferr), condotta in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sotto l’egida del Commissario Straordinario di Governo Vincenzo Macello. I cantieri del Gruppo FS “parlano” un linguaggio semplice, trasparente e immediato, condiviso con i territori, per raccontare la loro storia e la loro mission e per rendere i cittadini e gli stakeholder più consapevoli e aggiornati sull’importanza delle opere in corso. L’obiettivo è quello di perseguire un’operazione di trasparenza, oltre che di informazione, per illustrare i vantaggi dell’opera e fornire dati aggiornati attraverso pannelli collocati all’interno dei cantieri, ma sempre ben visibili alla cittadinanza e a chi transita sulle linee e sulle strade limitrofe ai cantieri. I Cantieri Parlanti comunicano anche tramite una pagina dedicataalle opere strategiche, presente su fsitaliane.it, aggiornata sullo stato dei fatti e sull’avanzamento delle attività. Potranno, infine, essere organizzate iniziative ad hoc che trasformeranno i cantieri in veri hub di comunicazione, aperti al pubblico esterno (cittadini, associazioni, studenti, ecc) per favorire momenti di confronto sulle trasformazioni che intere aree urbane vivono e vivranno grazie all’opera in corso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata