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domenica 26 luglio 2026

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Kazakistan, la navicella Soyuz torna sulla Terra dopo missione sulla Iss

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La Soyuz MS-28 è atterrata in sicurezza domenica a sud-est di Dzhezkazgan, nelle steppe del Kazakistan dopo una missione di otto mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale. A bordo della navicella, che è scesa con il paracadute in un’area prestabilita, c’erano l’astronauta statunitense della Nasa Chris Williams e i compagni di equipaggio russi della Roscosmos Sergei Kud-Sverchkov e Sergei Mikaev. La loro permanenza di 241 giorni nell’avamposto orbitante è stata la prima missione spaziale per Williams e Mikaev e la seconda per Kud-Sverchkov. Un tempo rivali nella corsa allo spazio durante la Guerra Fredda, Russia e Stati Uniti collaborano alla stazione spaziale e ad altri progetti. Il rapporto è stato solop parzialmente incrinato dalle tensioni dopo l’invasione della Russia in Ucraina nel 2022, ma Washington e Mosca hanno continuato le missioni comuni, con equipaggi statunitensi e russi che continuano a volare verso la stazione orbitante a bordo dei veicoli spaziali di ciascun Paese.