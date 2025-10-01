Saturno, trovate molecole organiche su una delle sue lune

Scienziati hanno identificato nuovi tipi di molecole organiche nei geyser ghiacciati che eruttano dalla luna di Saturno, Encelado, aumentando la probabilità che questo mondo oceanico possa ospitare condizioni adatte alla vita. I risultati, pubblicati oggi, si basano su osservazioni della sonda Cassini della Nasa nel 2008 durante un sorvolo ravvicinato e veloce della luna.

Encelado, una delle 274 lune di Saturno, è da tempo considerata un candidato privilegiato nella ricerca di vita oltre la Terra grazie al suo oceano nascosto e ai getti di acqua che fuoriescono dalle fessure vicino al polo sud. Sebbene Encelado possa essere abitabile, nessuno suggerisce che la vita vi sia effettivamente presente. “Essere abitabile e ospitare la vita sono due cose molto diverse. Crediamo che Encelado sia abitabile, ma non sappiamo se la vita sia davvero presente“, ha dichiarato Fabian Klenner dell’Università di Washington, tra gli autori dello studio.

Un team internazionale ha avviato una nuova analisi dei piccoli granelli di ghiaccio incontrati da Cassini nei geyser della luna. I granelli erano più giovani rispetto alle particelle più antiche dei geyser, finite in uno degli anelli più esterni di Saturno. Questi nuovi granelli hanno colpito l’analizzatore di polveri cosmiche di Cassini a una velocità di 64.800 km/h, superiore a quella dei granelli più vecchi. La maggiore velocità ha permesso di osservare con maggiore precisione i composti chimici presenti.

Mentre molecole organiche erano già state rilevate nei granelli più antichi, la loro età sollevava dubbi su eventuali alterazioni dovute alle radiazioni spaziali. Nei nuovi granelli, gli scienziati hanno confermato la presenza delle stesse molecole, originarie dell’oceano sotterraneo di Encelado, e hanno identificato nuovi composti chimici. Lo studio è stato pubblicato su Nature Astronomy. Con un diametro di circa 500 km e un nucleo roccioso, Encelado è sospettato di ospitare venti idrotermali sul fondo del suo oceano, simili a quelli dell’Artico.

L’oceano sotterraneo di Encelado

I getti di vapore e particelle ghiacciate possono estendersi per migliaia di chilometri nello spazio. “Siamo certi che queste molecole provengano dall’oceano sotterraneo di Encelado, aumentando il suo potenziale abitabile“, ha dichiarato Nozair Khawaja della Libera Università di Berlino, autore principale dello studio. Gli scienziati auspicano nuove missioni per esplorare ulteriormente Encelado. Cassini, lanciata nel 1997, è stata deliberatamente fatta precipitare su Saturno nel 2017 dopo la missione congiunta Nasa-Esa-Asi. “Avere una varietà di composti organici su un mondo acquatico extraterrestre è semplicemente straordinario”, ha commentato Klenner.

Le missioni future per Saturno e Giove

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) sta pianificando una futura missione di atterraggio su Encelado, mentre anche la Cina ha proposto un simile progetto. Nel frattempo, la Nasa sta inviando la sonda Europa Clipper verso la luna di Giove Europa, prevista in orbita attorno al pianeta nel 2030 con numerosi sorvoli della luna ghiacciata. Anche ESA ha la missione Juice verso Giove per studiare Europa e altre due lune ghiacciate con potenziali oceani sotterranei. “Gli oceani sotterranei delle lune sono forse i migliori candidati per la comparsa di vita extraterrestre nel nostro sistema solare. Questo lavoro conferma la necessità di ulteriori studi”, ha osservato Nigel Mason, professore di fisica all’Università del Kent, non coinvolto nella ricerca.