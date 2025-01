Rilevati problemi tecnici al New Glenn, alto 98 metri

Blue Origin, l’azienda del fondatore di Amazon Jeff Bezos, ha annullato il lancio di debutto del suo nuovo enorme razzo a causa di problemi tecnici. Il razzo New Glenn, alto 98 metri, sarebbe dovuto partire prima dell’alba di oggi, ora locale, dalla stazione spaziale di Cape Canaveral, in Florida, con un prototipo di satellite.

I problemi tecnici

Ma i controllori al lancio hanno dovuto affrontare un problema non specificato del razzo negli ultimi minuti del conto alla rovescia e hanno esaurito il tempo a disposizione. Una volta fermato il countdown, hanno immediatamente iniziato a scaricare tutto il carburante dal razzo. Blue Origin non ha fissato per ora una nuova data di lancio, affermando che il team aveva bisogno di più tempo per risolvere il problema. Il volo di prova era già stato ritardato dal mare mosso che aveva messo a rischio il piano dell’azienda di far atterrare il booster del primo stadio su una piattaforma galleggiante nell’Atlantico.

We’re standing down on today’s launch attempt to troubleshoot a vehicle subsystem issue that will take us beyond our launch window. We’re reviewing opportunities for our next launch attempt. — Blue Origin (@blueorigin) January 13, 2025

Il razzo ‘New Glenn’

Il razzo New Glenn prende il nome dal primo americano ad aver orbitato intorno alla Terra, John Glenn. È cinque volte più alto del razzo New Shepard di Blue Origin, che trasporta clienti paganti dal Texas ai confini dello spazio. Bezos ha fondato l’azienda Blue Origin 25 anni fa. Ha partecipato al conto alla rovescia di oggi dal Controllo Missione, situato nella fabbrica di razzi appena fuori dai cancelli del Kennedy Space Center della Nasa, a circa 80 chilometri a est di Orlando, in Florida.

