Il Giappone ha lanciato un satellite aggiornato per l’osservazione terrestre per la risposta ai disastri e per la sicurezza su un nuovo razzo di punta H3. Il razzo è decollato dal Tanegashima Space Center su un’isola giapponese del sud-ovest e ha rilasciato il suo carico circa 16 minuti dopo come previsto, ha dichiarato la Japan Aerospace Exploration Agency, o JAXA, durante una diretta streaming.

Il Satellite Avanzato per l’Osservazione della Terra, o ALOS-4, è preparato principalmente all’osservazione terrestre e alla raccolta dati per la risposta ai disastri e la creazione di mappe. È anche in grado di monitorare attività militari, come i lanci di missili, con un sensore a infrarossi sviluppato dal Ministero della Difesa. Il lancio era inizialmente previsto per domenica, ma è stato rinviato a causa del maltempo nel sito di lancio.

