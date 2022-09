"Un grande onore per me rappresentare il Paese", ha detto la nuova comandante

Samantha Cristoforetti assume il comando dell’Iss. Cristoforetti ha ricevuto la chiave della ‘casa cosmica’ dal cosmonauta russo dell’Expedition 67 Oleg Artemyev, al quale subentra. E’ la prima astronauta donna italiana ed europea alla guida della Stazione. “Grazie all’Italia e a tutti gli italiani e italiane che mi hanno sempre seguita e supportata. E’ un grande onore rappresentare il mio Paese nello Spazio e se sono qui è grazie al grande impegno che il nostro paese ha ottenuto e continuerà ad ottenre in ambito spaziale”, ha detto AstroSamantha poco prima di essere chiamata ‘commander’ dagli altri astronauti. DSITRIBUTION FREE OF CHARGE NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata